В топе, ярких колготах и прозрачной юбке: Эмма Коррин снова удивила луком на красной дорожке

Актриса позаботилась о том, чтобы к ее образу были прикованы взгляды гостей и фотокамер. Коррин продемонстрировала на дорожке эксцентричный образ, облачившись в лук от Miu Miu, состояший из черного кроп-топа с длинными рукавами и лосин цвета морской волны и надев прозрачную юбку сверху.

Эмма Коррин / Фото: Associated Press

Эмма Коррин / Фото: Associated Press

Образ Эмма дополнила несколькими серьгами и кольцом на пальце от Cartier. А обута была в черные лаковые туфли-лодочки на ремешках. Актриса выкрасила волосы в темный цвет и надела вуаль.

Эмма Коррин / Фото: Associated Press

Девушка часто привлекает к себе внимание, выбирая необычные образы для своих публичных выходов. В прошлый раз, например, Эмма появилась на мероприятии в зеленых трусах и капроновых колготках, а также надела кардиган.

Эмма Коррин / Фото: Associated Press

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