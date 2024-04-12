В топе-жилете и юбке с перьями на ягодицах: Зендея в наряде от Vivienne Westwood на фотоколле

На мероприятие в Лондоне она решила надеть британский бренд.
27-летняя девушка продолжает активно рекламировать фильм "Соперники" со своим участием, поэтому путешествует по миру с командой, посещая премьеры в разных городах. За последнюю неделю актриса успела посетить Австралию, Париж и Рим. теперь же серия мероприятий, посвященная фильму, прошла в Лондоне.
Вначале Зендея вышла на красную дорожку во время премьерного показа. На ней тогда было тематическое белое платье с маленькими вышитыми ракетками. Затем состоялся фотоколл, для которого она нарядилась уже в кардинально другой наряд - винтажный костюм от Модного дома Vivienne Westwood из коллекции весна-лето 1994.
Наряд состоял из топа-жилета и мини-юбки. Они были выполнены из полосатой ткани.
Несколько золотых пуговиц на топе Зендея расстегнула, подчеркнув декольте, а вот ее юбку украшал необычный декор - белые перья на ягодицах.
Образ актрисы дополнили белые туфли на каблуках, украшения от Bulgari, а также оригинальная прическа, поскольку волосы ей собрали в высокой хвост и добавили к нему накладную челку.
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