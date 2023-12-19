В total black-луке и с дорогой сумкой: гламурная Жасмин Тукс на горнолыжном курорте в Японии

Топ-модель продемонстрировала зимний образ.
32-летняя топ-модель и экс-"ангел" Victoria's Secret – Жасмин Тукс – улетела в Японию, где сейчас находится на знаменитом горнолыжном курорте Нисеко.
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Для прогулки по окрестностям модель выбрала очень гламурный лук – она надела черные лосины и черный рашгард, которые дополнила мунбутами и кожаными перчатками с мехом. А изюминкой образа стал роскошный дорогой аксессуар – бежевая сумка Hermes Constance 23.
Жасмин сделала макияж с коричневой помадой, глаза спрятала за солнцезащитными очками Saint Laurent, а на голову надела черную повязку.
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Напомним, ранее Жасмин Тукс позировала на Мальдивах. Супермодель была на отдыхе на тропических островах в Индийском океане.
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