В total look от Prada: топ-модель Сара Сампайо показала новые фотографии с Мальдив

Португалка продолжает показывать снимки с тропических островов в Индийском океане.
32-летняя модель и экс-"ангел" Victoria's Secret – Сара Сампайо – улетела на отдых на Мальдивы, где отлично проводит время и откуда регулярно показывает красочные фотографии.
На новых снимках в Instagram девушка решила похвастаться своим total look от Prada: она позирует в легком белом сарафане с кружевной вставкой, с белой вязаной сумкой и в солнцезащитных очках – все итальянского бренда.
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"Могла бы остаться тут на вечно", - подписала фото Сампайо. И сложно с ней не согласиться, не правда ли?
Не забыла Сара и про фото в бикини. На этот раз она позировала в красном купальнике.
Напомним, ранее Сара Сампайо блистала перед камерами фотографов в Париже. Там состоялся показ женской коллекции сезона весна-лето 2024 бренда Stella McCartney.
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