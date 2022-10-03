В тотал-Valentino-лук: Зендея очаровала нарядом со стразами на модном шоу

С этим брендом она сотрудничает на протяжении нескольких лет, поэтому модное шоу пропустить не могла.

26-летняя актриса Зендея посетила показ коллекции весна-лето 2023 бренда Valentino, который состоялся в рамках Недели моды в Париже. На гламурное мероприятие девушка пришла с ног до головы одетая в лук от этого Модного дома, и заметно это было невооруженным взглядом, ведь на колготках, кофте, шортах и блейзере звезды была монограмма бренда.

Зендея / Фото: Associated Press

Но если шорты и блейзер были с аппликацией атласом, то вот на колготках и кофте она была выполнена стразами.

Также образ Зендеи дополнили полупрозрачные туфли-лодочки, красивые лаконичный макияж и массивные серьги с бахромой из стразов.

Зендея / Фото: Associated Press

На мероприятие она пришла со своим несменным стилистом и другом Ло Роучем.

Зендея и Ло Роуч / Фото: Associated Press

Отметим, актриса сотрудничает с брендом Valentino с 2020 года и является лицом бренда. Именно поэтому девушка постоянно появляется на светских мероприятиях в нарядах от этой марки.

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