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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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В традиционном платье и гламурном: индийская звезда Айшвария Рай блистала в Каннах на кинофестивале

Она становится гостьей этого мероприятия ежегодно и всегда удивляет образами.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Айшвария Рай

Айшвария Рай / © Associated Press

Звезда Болливуда и победительница конкурса «Мисс мира 1994» — Айшвария Рай — появилась среди гостей Каннского кинофестиваля. Она вышла на красную дорожку продемонстрировав несколько роскошных и гламурных вечерних образов.

21 мая индийская звезда посетила премьеру фильма «История звука». Перед фотографами она продемонстрировала традиционное индийское сари белого цвета и с золотой вышивкой.

Айшвария Рай / © Associated Press

Айшвария Рай / © Associated Press

Свой наряд Айшвария носила в сочетании с множеством украшений с камнями.

Айшвария Рай / © Associated Press

Айшвария Рай / © Associated Press

Макияж она сделала яркий, волосы распустила, а лоб украсила традиционной индийской красной меткой.

Айшвария Рай / © Associated Press

Айшвария Рай / © Associated Press

22 мая 51-летняя Айшвария продемонстрировала уже черное вечернее платье с пайетками от Gaurav Gupta. Она посетила показ фильма «Цвет времени».

Айшвария Рай / © Associated Press

Айшвария Рай / © Associated Press

Этот образ она дополнила ярким макияжем с красной помадой, прической «голливудская волна», а также накидкой со шлейфом.

Айшвария Рай / © Associated Press

Айшвария Рай / © Associated Press

В этот году актриса отказалась от слишком длинного шлейфа из-за новых правил кинофестиваля, хотя в прошлом году демонстрировала несколько очень нарядных и креативных образов, которые однозначно выделялись на фоне других платьев звездных гостей.

Гости 78-го Каннского кинофестиваля на красной дорожке

Белла Хадид_1 / © Associated Press

© Associated Press

Алессандра Амбросио_4 / © Associated Press

© Associated Press

Джулия Гарнер_3 / © Associated Press

© Associated Press

Изабели Фонтана_1 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія_1 / © Associated Press

© Associated Press

Хайди Клум Гайді Клум_2 / © Associated Press

© Associated Press

Даниэлла Пик и Квентин Тарантино_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Салдана_2 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія _4 / © Associated Press

© Associated Press

Гайді Клум_5 / © Associated Press

© Associated Press

Голлі Беррі_7 / © Associated Press

© Associated Press

Хейли Этвелл Гейлі Етвел_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ганна Веддінгем_3 / © Associated Press

© Associated Press

Анджелина Джоли_4 / © Associated Press

© Associated Press

Натали Портман_1 / © Associated Press

© Associated Press

Амаль Клуни_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Дойч_2 / © Associated Press

© Associated Press

Люкс Паскаль_3 / © Associated Press

© Associated Press

Джулианна Мур_1 / © Associated Press

© Associated Press

Дакота Джонсон_4 / © Associated Press

© Associated Press

Кара Делевинь_4 / © Associated Press

© Associated Press

Изабель Гулар_2 / © Associated Press

© Associated Press

Наоми Кэмпбелл_2 / © Associated Press

© Associated Press

Эмма Стоун_3 / © Associated Press

© Associated Press

Дженнифер Лоуренс_5 / © Associated Press

© Associated Press

Миа Триплтон_1 / © Associated Press

© Associated Press

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