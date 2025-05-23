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В традиционном платье и гламурном: индийская звезда Айшвария Рай блистала в Каннах на кинофестивале
Она становится гостьей этого мероприятия ежегодно и всегда удивляет образами.
Звезда Болливуда и победительница конкурса «Мисс мира 1994» — Айшвария Рай — появилась среди гостей Каннского кинофестиваля. Она вышла на красную дорожку продемонстрировав несколько роскошных и гламурных вечерних образов.
21 мая индийская звезда посетила премьеру фильма «История звука». Перед фотографами она продемонстрировала традиционное индийское сари белого цвета и с золотой вышивкой.
Свой наряд Айшвария носила в сочетании с множеством украшений с камнями.
Макияж она сделала яркий, волосы распустила, а лоб украсила традиционной индийской красной меткой.
22 мая 51-летняя Айшвария продемонстрировала уже черное вечернее платье с пайетками от Gaurav Gupta. Она посетила показ фильма «Цвет времени».
Этот образ она дополнила ярким макияжем с красной помадой, прической «голливудская волна», а также накидкой со шлейфом.
В этот году актриса отказалась от слишком длинного шлейфа из-за новых правил кинофестиваля, хотя в прошлом году демонстрировала несколько очень нарядных и креативных образов, которые однозначно выделялись на фоне других платьев звездных гостей.
Гости 78-го Каннского кинофестиваля на красной дорожке