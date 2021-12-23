В травяном кафтане с вышивкой: Екатерина Бужинская продемонстрировала роскошный аутфит

Певица похвасталась нарядом от украинского бренда.

Екатерина Бужинская опубликовала в Instagram фото своего праздничного образа. На снимке артистка предстала в роскошном бархатном кафтане травяного цвета от украинского бренда EmbroideredGem с вышивкой.

Аутфит певица дополнила прической с плетением и экстравагантным головным убором. Ее шею украшала цепочка с кулонами. В руках Екатерина держала охапку цветов.

Екатерина Бужинская / Instagram Екатерины Бужинской

В подписи к фото Бужинская рассказала, что ее семья празднует Рождество дважды – 25 декабря и 7 января, поскольку она – украинка, а ее муж – болгарин.

"Наша семья невероятно любит этот праздник. Это именно тот день, когда собирается вся семья за столом, в доме раздаются искренние и теплые разговоры, а в воздухе летает "запах" новогодних праздников. На православное Рождество я готовлю свою фирменную "богатую кутью", от которой трудно оторваться, и мы с детьми поем колядки.

А вот на Рождество в Болгарии... Есть традиция: берется постный хлеб или болгарская баница, в которую закладывают монетки или записки с пожеланиями на будущее. Каждый отрывает кусочек и смотрит, что ему выпало. Катя с Дмитриком мне помогают в приготовлении, а я в это время рассказываю им историю праздника. Я хочу, чтобы они уважали традиции обеих стран.

Мое мнение, что все же нужно праздновать Рождество 25 декабря со всем миром. Если праздновать в январе тогда, по логике, на Новый год следует продолжать Рождественский пост, предусматривающий отказ от всего вкусненького", – написала Екатерина.

Напомним, ранее артистка продемонстрировала новогодний образ в бело-золотистом платье с сексуальным пышным декольте и обнаженными плечами. На голове у нее была красивая корона.

Екатерина Бужинская / Instagram Екатерины Бужинской

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