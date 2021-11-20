В травяном костюме и корсете с пикантным декольте: эффектный лук "Холостячки" Огневич на церемонии роз

Певица продемонстрировала очередной стильный аутфит.

Состоялся десятый выпуск романтического реалити-шоу "Холостячка-2", в котором главная героиня Злата Огневич знакомилась с семьями мужчин. После знакомств с семьями артистка больше узнала участников и решила, с кем она попрощается навсегда. Домой певица отправила Андрея Хветкевича.

Злата Огневич/Скрин видео

На церемонии роз Злата появилась в стильном аутфите. На ней был брючный костюм травяного цвета с таким же поясом и черный корсет, расшитый стразами и бисером, с пикантным декольте, которое выглядело привлекательно. Наряд она сочетала с черными босоножками на платформе и каблуке.

Злата Огневич/Скрин видео

Злата Огневич / Instagram Златы Огневич

Огневич сделали экстравагантную прическу с плетениями и макияж с блестками на веках. Мужчинам очень понравился образ звезды.

Злата Огневич/Скрин видео

Злата Огневич/Скрин видео

На прошлой церемонии роз Злата предстала в длинном атласном платье цвета индиго на тонких бретельках и с пикантным декольте.

Злата Огневич / Instagram Златы Огневич

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