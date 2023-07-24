В травяном купальнике и мини-шортах: Нину Агдал после помолвки запечатлели на пляже

31-летняя датская модель Нина Агдал попала под прицел фотографов на пляже в Майами.
Девушка продемонстрировала свою подтянутую фигуру травяном бикини на бретельках и светло-голубых джинсовых мини-шортах с бахромой. Обута модель была в бежевые вьетнамки, а через плечо у Нины висела черная миниатюрная сумка на коротком металлическом ремешке.
Нина Агдал дополнила образ колье на шею, черными солнцезащитными очками и распустила длинные светлые волосы. В руках модели был ее пес.
На пляже звезда отдыхала со своим возлюбленным Логаном Полом, но он в объективы фотографов не попал.
Напомним, две недели назад во время отдыха на озере Комо в Италии Логан сделал Нине предложение, и она ответила «да». Снимками того радостного для модели дня она делилась со своими подписчиками в Instagram.
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