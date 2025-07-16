ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
151
Время на прочтение
1 мин

В травяном платье и с красным маникюром: пресс-секретарь Белого дома вышла с Трампом к журналистам

Кэролайн Левитт надела на работу яркий летний наряд.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Дональд Трамп и Кэролайн Левитт

Дональд Трамп и Кэролайн Левитт / © Associated Press

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сопровождала президента Дональда Трампа во время его общения со СМИ в Вашингтоне.

Кэролайн выглядела женственно и ярко. На ней было трикотажное платье миди в рубчик травяного цвета, без рукавов и с плиссированной юбкой.

Дональд Трамп и Кэролайн Левитт / © Associated Press

Дональд Трамп и Кэролайн Левитт / © Associated Press

Аутфит пресс-секретарь дополнила бежевой вместительной сумкой. У нее была укладка с мягкими волнами, нежный макияж и красный маникюр. Уши Левитт украсила лаконичными серьгами, запястье — браслетом, а на лице были большие черные солнцезащитные очки.

Дональд Трамп и Кэролайн Левитт / © Associated Press

Дональд Трамп и Кэролайн Левитт / © Associated Press

Напомним, Кэролайн Левитт вышла к журналистам в образе куклы Барби. На ней был розовый твидовый костюм с короткой юбкой.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie