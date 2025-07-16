- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 151
- Время на прочтение
- 1 мин
В травяном платье и с красным маникюром: пресс-секретарь Белого дома вышла с Трампом к журналистам
Кэролайн Левитт надела на работу яркий летний наряд.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сопровождала президента Дональда Трампа во время его общения со СМИ в Вашингтоне.
Кэролайн выглядела женственно и ярко. На ней было трикотажное платье миди в рубчик травяного цвета, без рукавов и с плиссированной юбкой.
Аутфит пресс-секретарь дополнила бежевой вместительной сумкой. У нее была укладка с мягкими волнами, нежный макияж и красный маникюр. Уши Левитт украсила лаконичными серьгами, запястье — браслетом, а на лице были большие черные солнцезащитные очки.
Напомним, Кэролайн Левитт вышла к журналистам в образе куклы Барби. На ней был розовый твидовый костюм с короткой юбкой.