В травяном платье и с красным маникюром: пресс-секретарь Белого дома вышла с Трампом к журналистам

Дональд Трамп и Кэролайн Левитт / © Associated Press

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Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сопровождала президента Дональда Трампа во время его общения со СМИ в Вашингтоне.

Кэролайн выглядела женственно и ярко. На ней было трикотажное платье миди в рубчик травяного цвета, без рукавов и с плиссированной юбкой.

Дональд Трамп и Кэролайн Левитт / © Associated Press

Аутфит пресс-секретарь дополнила бежевой вместительной сумкой. У нее была укладка с мягкими волнами, нежный макияж и красный маникюр. Уши Левитт украсила лаконичными серьгами, запястье — браслетом, а на лице были большие черные солнцезащитные очки.

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Дональд Трамп и Кэролайн Левитт / © Associated Press

Напомним, Кэролайн Левитт вышла к журналистам в образе куклы Барби. На ней был розовый твидовый костюм с короткой юбкой.