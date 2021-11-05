В травяном платье с обнаженными плечами: Злата Огневич в обольстительном образе сходила на свидание

В травяном платье с обнаженными плечами: Злата Огневич в обольстительном образе сходила на свидание

Певица выбрала сексуальный наряд, в котором сходила на романтический ужин.

В восьмом выпуске романтического реалити-шоу " Холостячка" его главная героиня – Злата Огневич – сходила на свидание с Андреем Задворным. Сначала они побывали на водоеме-лимане, где обмазали друг друга лечебными грязями.

Злата Огневич/Скрин видео

Злата Огневич/Скрин видео

А потом Андрей со Златой поужинали в романтической атмосфере. Там певица предстала в эффектном образе. На ней было мини-платье травяного цвета с обнаженными плечами и короткими рукавами-рюшами.

Злата Огневич/Скрин видео

Злата Огневич/Скрин видео

Образ она дополнила элегантной прической с украшением с камнями, в ушах были серьги в виде цветов. Макияж с акцентом на глазах завершили лук Огневич. Она выглядела очень обольстительно.

Злата Огневич/Скрин видео

Злата Огневич/Скрин видео

Злата Огневич/Скрин видео

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