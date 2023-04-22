В травяном платье с пикантным декольте: Приянка Чопра на премьере сериала в Риме

Приянка Чопра блистала на премьере сериала "Цитадель" в Space Cinema Moderno Roma в Риме, в Италии.

40-летняя актриса выглядела просто великолепно в зеленом платье с глубоким вырезом от Valentino, которое обтягивало ее фигуру и подчеркивало пышный бюст. Поверх наряда была наброшена накидка в тон, которая была декорирована перьям.

Приянка Чопра / Фото: Getty Images

Чопра собрала волосы в высокий хвост, сделала очень насыщенный макияж глаз и подчеркнула пухлые губы. В ушах у нее сверкали серьги с изумрудами, а на шее было колье с таким же камнем.

Премьера сериала должна состояться на стриминге Amazon 28 апреля.

Приянка Чопра / Фото: Getty Images

Главные роли в нем исполнили Ричард Мэдден и Приянка Чопра. Недавно актеры посетили премьерный показ шоу в Лондоне. Там Приянка блистала в красном платье от Vivienne Westwood с корсетным верхом, опущенными плечами и драпировкой на декольте.

Приянка Чопра / Фото: Associated Press

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