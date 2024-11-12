В тренче, черном платье и на шпильках: красивая Анджелина Джоли в объективах папарацци

Анджелина Джоли попала в объективы папарацци, когда приехала на премьерный показ фильма "Мария" в театре DGA в Нью-Йорке. Там ее, кроме фотографов, встретила толпа поклонников.

Актриса выглядела красиво в бежевом тренче с поясом и черном длинном платье. Аутфит она дополнила черными кожаными остроносыми туфлями на шпильках.

Анджелина Джоли / Фото: Getty Images

У Джоли была аккуратная укладка, макияж с черным карандашом на глазах и прозрачным блеском на губах, а также лаконичные серьги в ушах.

О фильме "Мария":

Это байопик о легендарной оперной певице греческого происхождения Марии Калласе. Ее называют первой дивой и одной из самых известных оперных певиц ХХ века. Картина основана на реальных фактах и рассказывает о бурных, замечательных и трагических страницах жизни Марии Каллас, которые она переосмысливает во время своих последних дней в 1970-х годах в Париже. В то время у артистки были проблемы с голосом, из-за которых она теряла вес, переживала менопаузу и болела дерматомиозитом.

В украинском прокате фильм с 28 ноября.

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