В тренче цвета айвори и вязаном платье: Лили Гладстон на Парижской неделе моды

Звезда фильма "Убийцы цветочной луны" в стильном луке пришла на ивент.

Лили Гладстон посетила показ коллекции весна/лето 2025 года бренда Gabriela Hearst, который состоялся в рамках Недели моды в Париже.

Там актриса появилась в классическом длинном трече цвета айвори, под которым на ней было вязаное светло-бежевое платье миди.

Лили Гладстон / Фото: Associated Press

Аутфит Лили дополнила кожаными коричневыми ботильонами. Она сделала себе прическу с "мокрым" эффектом и яркий макияж с помадой сливового оттенка. Уши Гладстон украсила длинными серьгами с короной с камнями.

Лили Гладстон / Фото: Associated Press

Напомним, Лили Гладстон на нью-йоркскую премьеру Fancy Dance надела черное платье за колени, расшитое золотыми деталями, разноцветными камнями, жемчужинами и бисером.

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