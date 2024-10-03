В тренче цвета айвори и вязаном платье: Лили Гладстон на Парижской неделе моды

Звезда фильма "Убийцы цветочной луны" в стильном луке пришла на ивент.
Лили Гладстон посетила показ коллекции весна/лето 2025 года бренда Gabriela Hearst, который состоялся в рамках Недели моды в Париже.
Там актриса появилась в классическом длинном трече цвета айвори, под которым на ней было вязаное светло-бежевое платье миди.
Аутфит Лили дополнила кожаными коричневыми ботильонами. Она сделала себе прическу с "мокрым" эффектом и яркий макияж с помадой сливового оттенка. Уши Гладстон украсила длинными серьгами с короной с камнями.
Напомним, Лили Гладстон на нью-йоркскую премьеру Fancy Dance надела черное платье за колени, расшитое золотыми деталями, разноцветными камнями, жемчужинами и бисером.
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