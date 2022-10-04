В тренче цвета металлик и массивных очках: стильная Наоми Кэмпбелл побывала на фэшн-шоу Louis Vuitton

В Париже состоялся модный показ бренда Louis Vuitton, который посетило много звездных красавиц. Среди них была и Наоми Кэмпбелл.

Манекенщица пришла на фэшн-шоу в тренче цвета металлик с серо-синими вставками, из-под которого выглядывали черные брюки-клеш, подпоясалась она черным поясом.

Наоми Кэмпбелл / Фото: Associated Press

Лук Наоми дополнила золотыми ботинками с пайетками и клатчем-ящиком серебряно-золотистого цвета.

Наоми Кэмпбелл / Фото: Associated Press

Кэмпбелл сделала укладку с локонами и челкой и надела на глаза массивные очки с зеркальным отражением. На руке у нее был браслет с фирменным логотипом французского бренда.

Наоми Кэмпбелл / Фото: Associated Press

В рамках Парижской недели моды модель также посетила фэшн-шоу Модного дома Chanel. Там Наоми предстала в черном классическом пальто и черных сапогах на массивном каблуке. Знаменитость сделала гладкий пучок, надела на глаза черные очки, уши украсила бриллиантовыми серьгами в форме логотипа бренда, а шею – деликатным ожерельем.

Наоми Кэмпбелл / Фото: Associated Press

Читайте также: