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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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В тренче и помятых брюках: Шерон Стоун подвел наряд на фэшн-показе в Нью-Йорке

68-летняя актриса стала гостьей нью-йоркской Недели моды.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Шерон Стоун

Шерон Стоун / © Getty Images

Шерон Стоун посетила показ коллекции COS весна/лето 2027, который состоялся в рамках Недели моды в Нью-Йорке.

Звезда появилась там в шелковой молочной блузке с высоким вырезом и мягкой драпировкой, а также в молочных широких брюках с завышенной талией, которые были слегка помяты.

Шерон Стоун / © Getty Images

Шерон Стоун / © Getty Images

На плечи Шерон накинула длинный бежевый тренч классического кроя с крупными темными пуговицами и клетчатым подолом с внутренней стороны. Он также был заметно помят.

Стоун дополнила наряд черными кожаными остроносыми сапогами на каблуках и кожаным клатчем-конвертом. Из украшений она выбрала жемчужные серьги, одна из которых напоминала изящный каф.

У нее была аккуратная прическа и макияж с глазами, подчеркнутыми черным карандашом, и помадой ягодного оттенка.

Напомним, что Шерон Стоун вернулась на подиум после 30-летнего перерыва. На показе бренда Vetements в Париже она продефилировала в эффектном черно-белом ансамбле.

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