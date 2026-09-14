В тренче и помятых брюках: Шерон Стоун подвел наряд на фэшн-показе в Нью-Йорке

Шерон Стоун / © Getty Images

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Шерон Стоун посетила показ коллекции COS весна/лето 2027, который состоялся в рамках Недели моды в Нью-Йорке.

Звезда появилась там в шелковой молочной блузке с высоким вырезом и мягкой драпировкой, а также в молочных широких брюках с завышенной талией, которые были слегка помяты.

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Шерон Стоун / © Getty Images

На плечи Шерон накинула длинный бежевый тренч классического кроя с крупными темными пуговицами и клетчатым подолом с внутренней стороны. Он также был заметно помят.

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Стоун дополнила наряд черными кожаными остроносыми сапогами на каблуках и кожаным клатчем-конвертом. Из украшений она выбрала жемчужные серьги, одна из которых напоминала изящный каф.

У нее была аккуратная прическа и макияж с глазами, подчеркнутыми черным карандашом, и помадой ягодного оттенка.

Напомним, что Шерон Стоун вернулась на подиум после 30-летнего перерыва. На показе бренда Vetements в Париже она продефилировала в эффектном черно-белом ансамбле.

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