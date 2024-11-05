В тренче и розовом платье с высоким разрезом: американская модель в стильном образе вышла в свет

Американская модель и владелица молодого бренда Naked Lynx – Прия Джейн – попала в объективы папарацци на улицах Лос-Анджелеса.

Она выглядела красиво в шелковом розовом платье с рюшами в зоне декольте и высоким разрезом, сверху которого надела классический бежевый тренч от Burberry с фирменным клетчатым принтом на подкладке.

Прия Джейн / Фото: Getty Images

Обута Джейн была в бежевые лакированные остроносые туфли на шпильках, на плече у нее висела розовая сумочка. У нее были распущены волосы, макияж с розовой помадой, серьги-гвоздики в ушах, золотая цепочка на шее и золотые кольца на пальцах.

Напомним, Прия Джейн на премьере биографического драматического фильма Spinning Gold появилась в атласном платье золотисто-медного цвета на бретельках в бельевом стиле.

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