В тренче и с небрежной прической: Кэти Холмс на прогулке в Нью-Йорке

В тренче и с небрежной прической: Кэти Холмс на прогулке в Нью-Йорке

В последние недели ее часто фотографируют папарацци.

43-летняя актриса Кэти Холмс вышла на прогулку в нью-йоркском районе Сохо, а также сходила на небольшой шопинг. На улице было холодно, поэтому Кэти укуталась в свой тренч и пыталась согреть руки. Также на ней вязаный был свитер, широкие синие джинсы и лоферы.

Волосы звезда собрала в небрежный высокий пучок, но от ветра он растрепался. Завершила этот образ актрисы черная кожаная сумка на двух ручках.

Кэти Холмс / Getty Images

Гуляет по городу Холмс часто и в отличии от других звезд, ее не сопровождают телохранители. Чаще всего актрису можна заметить одну, в компании дочери-подростка или с друзьями. Например, несколько дней тому назад она просто вышла купить кофе.

Кэти Холмс / Getty Images

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