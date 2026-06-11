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- Шоу-бизнес
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В тренче и широких джинсах: Дженнифер Лопес в стильном кэжуал-образе появилась в Париже
56-летняя артистка и актриса продемонстрировала, как с помощью базовых вещей можно создать стильный лук, который легко повторить в повседневной жизни.
Папарацци подловили Дженнифер Лопес на улицах Парижа. Поп-дива выглядела стильно.
Для прогулки по французской столице звезда выбрала актуальный этим летом многослойный лук, в котором удачно сочетала классику и деним. На ней была голубая рубашка с расстегнутыми верхними пуговицами, которую она заправила в широкие синие джинсы с высокой посадкой. Талию Джен подчеркнула коричневым ремнем с золотой пряжкой.
Поверх рубашки Лопес надела длинный бежевый тренч свободного кроя, который добавил образу французского шарма и сдержанной элегантности.
Обута она была в черные кожаные ботильоны с заостренными носками и на шпильках. Лук Джей Ло дополнила черной лакированной сумкой Hermès Kelly из крокодиловой кожи, ручку которой она обмотала темным платком с белым принтом.
Волосы знаменитость собрала в небрежный низкий пучок с выпущенными спереди прядями, сделала макияж с легким акцентом на губах, надела на лицо массивные солнцезащитные очки с янтарными линзами, а уши украсила золотыми серьгами с бриллиантами.
Напомним, Дженнифер Лопес восхитила аутфитом в гламурном платье с черными пайетками и розовым низом от бренда Richard Quinn.