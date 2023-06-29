В тренче и стильном костюме: Дженнифер Лоуренс на съемках рекламы Dior в Нью-Йорке

Актриса после съемок фильма "Без обид", который уже в украинском прокате, приступила к новой работе.

32-летняя Дженнифер Лоуренс попала под прицела папарацци в Нью-Йорке во время съемок, но не в фильме, как могло бы показаться, а в рекламе. Совсем скоро актриса появится в новом ролике для Модного дома Christian Dior, с этим брендом Дженнифер сотрудничает с 2012 года и является его амбассадором.

Для съемок она оделась в стильный повседневный многослойный лук, который состоял из черных брюк, жакета и белой футболки, также на шее у нее была завязанная за рукава вязаная кофта, а в качестве верхней одежды актриса надела серый длинный тренч.

Волосы оскароносная актриса распустила, на лице у нее был красивый легкий макияж без акцентов, а завершали образ несколько украшений - серьги и часы на руке.

Дженнифер Лоуренс / Фото: Getty Images

Реклама снималась на улицах в Нью-Йорке, а актриса исполняла роль активной горожанки, которая вышла на прогулку с собаками.

Дженнифер Лоуренс / Фото: Getty Images

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