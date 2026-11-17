Дженнифер Лопес / © Getty Images

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Дженнифер Лопес запечатлели папарацци, когда она выходила из культурного центра 92nd Street Y в Нью-Йорке. Певица выбрала монохромный образ в винных оттенках, в котором сочетала гладкую кожу, атласный блеск и цветочное кружево.

Под длинный темно-бордовый кожаный тренч Лопес надела шелковистую блузку и короткие шорты с высокой талией. На шее она завязала легкий полупрозрачный шарф.

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Дженнифер Лопес / © Getty Images

Бордовые кружевные колготки с цветочным узором певица дополнила остроносыми туфлями Tom Ford из кожи крокодила. В руке она держала винный клатч-конверт с тиснением под крокодиловую кожу и золотистой застежкой.

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У Джен были уложенные локоны, вечерний макияж и темно-бордовый маникюр. В ушах у нее были блестящие серьги, а на руке — массивное кольцо.

Напомним, Дженнифер Лопес в замшевом мини-платье продемонстрировала свои стройные ноги в гостях у Джимми Фэллона.

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