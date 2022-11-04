В тренче за 37 тысяч гривен: звезда “Игры престолов” вышла с мужем на прогулку

Звезда сериала "Игра престолов" Софи Тернер попала в объективы папарацци в Нью-Йорке с мужем Джо Джонасом. Пара вышла на прогулку по осеннему городу, зашла в кафе, а также немного пофторгачировалась на пленочную камеру - Джо нес ее в руках.

Софи Тернер и Джо Джонас / Фото: Getty Images

Софи, которая совсем недавно родила второго ребенка, вернула свой рыжий цвет волос (совсем недавно она была блондинкой) и была очень стильно одета. На известной актрисе был модный коричневый тренч от бренда Wardrobe.Nyc, черные сапоги от Khaite Derby и солнцезащитные очки.

Плащ у Софи сосем не бюджетный. Стоимость вещи составляет почти 37 тысяч гривен.

Тренч Софи Тернер

А что касается супруга девушки, то Джо надел рубашку, черные джинсы и ботинки челси, на глазах у певца были очки в красной оправе. Но больше всего внимание привлекала его кожаная куртка, ведь очень похожа на модель A-2 - это американская военная летная куртка, первоначально разработанная для летчиков ВВС США времен Второй мировой войны.

Куртка А-2 / Фото: Getty Images

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