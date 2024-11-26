В тренче на голое тело: эффектная Анджелина Джоли снялась для глянца

Поклонники звезды раскритиковали обложку известного журнала.
49-летняя голливудская актриса, обладательница двух "Оскаров" – Анджелина Джоли – стала главной звездой нового выпуска мексиканской редакции Vogue. На обложке глянца она появилась в черном платье с глубоким декольте, с распущенными волосами и макияжем с акцентом на глаза, подведенные черным карандашом.
Однако это фото не оценили поклонники, они нашли его "ужасным", о чем написали в комментариях под публикацией в Instagram.
На одном из снимков Анджелина позирует в винтажной шубе из искусственного меха, демонстрируя свои татуировки на спине.
А на другом – в тренче, надетом на голое тело, от Saint Laurent. Ее образ дополняют крупные золотые браслеты на обоих руках тоже от этого же бренда.
В интервью журналу Джоли рассказала о своей последней работе – роли оперной певицы Марии Каллас в фильме "Мария". Интересно, что интервьюировал актрису сам режиссер этой ленты – Пабло Ларраин.
Напомним, ранее Анджелина Джоли появилась на премьере фильма "Мария" в шелковом жемчужном платье в пол и с объемной прической.
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