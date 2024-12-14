В тренче на голое тело и с глубоким декольте: американская певица в соблазнительном луке предстала на пати

34-летняя Тейяна Тейлор в пикантном образе total black пришла на вечеринку.
Американская певица и актриса Теяна Тейлор побывала на вечеринке по случаю открытия в Нью-Йорке первого флагманского магазина SKIMS.
Для своего появления она выбрала соблазнительный лук. Она надела черный кожаный тренч на голое тело с рукавами-клеш и широким поясом. Главный акцент в ее аутфите был на пикантном глубоком декольте, через который она блеснула татуировкой на животе.
Образ Теяна дополнила высокими кожаными перчатками с имитацией золотых ногтей и черными ботфортами на экстремально высоких платформах.
Тейлор сделала интересную прическу, макияж с шоколадной помадой и длинными ресницами, украсила уши массивными золотыми серьгами, а шею – золотой цепочкой с подвесками.
Напомним, Теяна Тейлор продемонстрировала откровенный образ на церемонии вручения наград CFDA 2024 в Нью-Йорке.
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