В тренче на голое тело: победительница шоу "Холостяк-11" снялась в чувственной фотосессии

Анна Богдан показала красивый снимок из фотосета.

Победительница 11-го сезона шоу "Холостяк" и бывшая жена экс-главы Офиса президента Андрея Богдана - Анна Богдан – снялась в новой фотосессии и показала один из снимков в Instagram.

На черно-белом фото Анна позирует в тренче на голое тело. Она оголила одно плечо, что добавило ее образу сексуальности, закрыла глаза и чувственно позировала на камеру.

Волосы девушки были собраны в хвост, а на лице был максимально естественный макияж.

"Как же я себе нравлюсь на этих фото @photo_persik. Девочки, зачем любить себя? Ответ прост: Если себя не любить, чего ж от других-то хотеть? Один из главных советов - делайте побольше фото! Именно тогда, когда вы полюбите красотку на фото, мир вокруг вас изменится", - написала Богдан под снимком.

Напомним, Анна с возлюбленным Михаилом Заливако отдыхали в Турции. Оттуда девушка выложила пикантный снимок, на котором она позировала в светлом бикини, поверх которого она надела черный прозрачный комбинезон с откровенным декольте и разрезами на брюках.

Анна Богдан / Instagram Анны Богдан

Читайте также: Отдыхает в Турции: победительница "Холостяка-11" подчеркнула стройные ноги мини-платьем с цветочной вышивкой

Эффектные образы участниц шоу "Холостяк-11" (47 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку