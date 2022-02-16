В тренче "под зебру": Эмили Ратажковски на Неделе моды в Нью-Йорке

Эмили Ратажковски посетила модное шоу в Нью-Йорке.
Звезда приехала посмотреть на новую коллекцию бренда Michael Kors во время Недели моды, которая сейчас проходит в Нью-Йорке.
Ратажковски была в белой футболке, джинсах и в кричащем желто-черном тренче с рисунком под зебру, а на шее у модели был черный шарф. Ратажковски дополнила свой образ очень насыщенным макияжем глаз, золотыми серьгами-висюльками и темно-синей сумкой из кожи крокодила, которую она накинула через плечо. А обута была в черные кеды с белыми шнурками.
Напомним, ранее модель посещала вечеринку Fanatics Super Bowl в Калвер-Сити, в Калифорнии. На пати звезда приезжала в коротком черном мини-платье с интересным красным декором в виде висюлек с бусами на рукавах. Лук манекенщица дополнила красными остроносыми босоножками на высокой шнуровке и на каблуках.
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