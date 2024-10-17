В тренче с принтом тартан и с золотистой сумочкой: Тайра Бэнкс в стильном луке пришла на ивент

50-летняя американская модель в наряде от Burberry вышла в свет.
Тайра Бэнкс посетила открытие флагманского магазина бренда Burberry в Нью-Йорке.
Супермодель надела на ивент стильный тренч с фирменным принтом тартан. Знаменитость опоясыла таким же поясом и подкатила рукава к локтям.
Аутфит Бэнкс дополнила кожаными мюлями цвета слоновой кости, украшенными цветочными аппликациями, и золотистым клатчем с кристаллами и на серебряной цепочке.
У Тайры была объемная прическа с кудрями и макияж с черными стрелками и блестящими тенями.
Напомним, Тайра Бэнкс продефилировала в черном ансамбле на вернувшемся после шестилетнего перерыва шоу Victoria's Secret.
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