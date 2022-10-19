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В тренче с вязаными вставками: стильная Ники Хилтон прогулялась по Нью-Йорку

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В тренче с вязаными вставками: стильная Ники Хилтон прогулялась по Нью-Йорку

Ники Хилтон / Фото: Getty Images

Сфотографировали миллионершу, когда она болтала по телефону.

В отличие от гламурной Пэрис Хилтон, ее младшая сестра Ники довольно часто носит удобные вещи, среди которых можно увидеть джинсы, кроссовки, кеды, балетки и свитера. Именно в таких образах она появляется на улицах шумного Нью-Йорка, когда спешит куда-то по своим делам.

Так случилось и вчера, когда знаменитость шла по улице в престижном районе Нохо.

На наследнице отельного бизнеса были джинсы, сумка и кроссовки из коллаборации Adidas x Gucci, которые она сочетала с ярким синим свитером.

Ники Хилтон / © Getty Images
Ники Хилтон / Фото: Getty Images

Особенно интересно в этом образе смотрелся бежевый тренч, который дополняли яркие вязаные вставки на спине.

Ники Хилтон / © Getty Images
Ники Хилтон / Фото: Getty Images

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