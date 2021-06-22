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В тренде: Надя Дорофеева позировала в модной панамке и шлепках Gucci

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В тренде: Надя Дорофеева позировала в модной панамке и шлепках Gucci

Надя Дорофеева/Пресс-служба "1+1"

Певица похвасталась обновками.

31-летняя артистка Надя Дорофеева продемонстрировала в своем Instagram трендовый лук. Она позировала в образе total white.

Певица надела легкую белую рубашку оверсайз, короткие шорты и модную в нынешнем сезоне панамку Jacquemus. Свой образ Надя дополнила шлепками Gucci, которые, похоже, уже успели ей натереть ногу – на пальце заметен пластырь.

Надя Дорофеева / © Instagram Нади Дорофеевой
Надя Дорофеева / Instagram Нади Дорофеевой
Надя Дорофеева / © Instagram Нади Дорофеевой
Надя Дорофеева / Instagram Нади Дорофеевой

"Напоминаю себе и тебе не слить очередное лето. И напоминаю, что стартовал сезон летних концертов", - написала Дорофеева под фото и анонсировала свои грядущие сольные концерты.

Напомним, недавно Надя Дорофеева дала свой первый сольный концерт, который прошел с аншлагом. На сцене в этот день певица продемонстрировала сексуальные образы.

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