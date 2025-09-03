В трендовом горошке и на шпильках: Карди Би опять пришла в суд в шикарном наряде

Карди Би / © Getty Images

Во вторник присяжные вынесли единогласное решение — не требовать от рэперши возмещения ущерба по иску на сумму 24 миллиона долларов, поданному бывшей охранницей Эмани Эллис.

На суд Карди Би пришла, как она любит — нарядная и гламурная. 32-летняя артистка была одета в один из главных принтов осени — горошек. Она носила черный костюм от Модного дома Valentino, который включал жакет с бантом цвета фуксии и брюки, также она дополнила наряд туфлями на каблуках и черной блузой в горошек с жабо. Волосы Карди Би собрала в высокую прическу и сделала яркий макияж.

Напомним, что Эмани Эллис подала в суд на Карди Би за то, то рэперша, по ее словам, плевала на нее, использовала расистские оскорбления и поцарапала лицо ногтями в 2018 году. Случилось это все в больнице, когда Карди Би была беременна своим первым ребенком. Эмани Эллис работала в учреждении в охране и решила снять звезду в тот момент на камеру, что беременной женщине не понравилось и она не подбирала слов.

Однако в суде Карди Би утверждала, что между ней и Эллис только произошла словесная перепалка. Она отрицала физическую стычку, ссылаясь на свою беременность.

Ранее Карди Би появилась в суде в наряде стоимостью почти 6 тысяч евро от известного бренда Giambattista Valli.