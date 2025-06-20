- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 137
- Время на прочтение
- 1 мин
В трендовом тренче и черных таби: Майли Сайрус заметили на вокзале
Певица Майли Сайрус излучала настоящий городской шик, когда ее сфотографировали папарацци.
Американская прибыла на вокзал Сент-Панкрас поездом Eurostar из Парижа в Лондон.
Майли была одета в зеленый стильный тренч, черный топ и джинсы, которые подвернула снизу. Также к образу для поездки она добавила большую черную сумку, солнцезащитные очки и таби — туфли с разделенными пальцами.
Несколькими днями ранее певица проводила время в Париже. Там состоялось ее выступление, где она не только продемонстрировала свои певческие таланты, но и винтажные платья от бренда Mugler — боди и мини-платье расшитые камнями.