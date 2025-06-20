В трендовом тренче и черных таби: Майли Сайрус заметили на вокзале

Майли Сайрус / © Getty Images

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Американская прибыла на вокзал Сент-Панкрас поездом Eurostar из Парижа в Лондон.

Майли была одета в зеленый стильный тренч, черный топ и джинсы, которые подвернула снизу. Также к образу для поездки она добавила большую черную сумку, солнцезащитные очки и таби — туфли с разделенными пальцами.

Майли Сайрус / © Getty Images

Несколькими днями ранее певица проводила время в Париже. Там состоялось ее выступление, где она не только продемонстрировала свои певческие таланты, но и винтажные платья от бренда Mugler — боди и мини-платье расшитые камнями.

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Майли Сайрус / © Getty Images

Майли Сайрус / © Getty Images