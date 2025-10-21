- Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
46
Время на прочтение
1 мин
В трендовом цвете и с любимой сумкой: Блейк Лайвли сфотографировали папарацци
Лаконичность и простота в нарядах — это не про Блейк. Актриса всегда любит быть яркой и гламурной.
Американская актриса Блейк Лайвли попала под прицел папарацци в Нью-Йорке. Звезду культового сериала «Сплетница» заметили на улице, когда она в стильном наряде трендового винного цвета шла по своим делам.
Блейк была одета в платье из кожи с длинными рукавами и кнопками. Юбка у наряда была длинной и со складками, а вот на талии ее образ дополнял корсет.
Также Блейк несла в руке бордовую сумку любимого бренда Chanel и была обута в гламурные туфли-лодочки Christian Louboutin украшенные разноцветными камнями. На лице у звезды был макияж в нежно-розовых тонах, волосы она уложила в любимую прическу с легкими локонами и надела много разных украшений.
Блейк также показала еще один образ в своем Instagram. На фото она позировала в красном костюме с перфорацией от Elie Saab, а также туфлях с ремешками от Chanel, которые немного напоминали культовые Мэри Джейн.