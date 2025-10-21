ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
46
Время на прочтение
1 мин

В трендовом цвете и с любимой сумкой: Блейк Лайвли сфотографировали папарацци

Лаконичность и простота в нарядах — это не про Блейк. Актриса всегда любит быть яркой и гламурной.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Блейк Лайвли

Блейк Лайвли / © Getty Images

Американская актриса Блейк Лайвли попала под прицел папарацци в Нью-Йорке. Звезду культового сериала «Сплетница» заметили на улице, когда она в стильном наряде трендового винного цвета шла по своим делам.

Блейк была одета в платье из кожи с длинными рукавами и кнопками. Юбка у наряда была длинной и со складками, а вот на талии ее образ дополнял корсет.

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Также Блейк несла в руке бордовую сумку любимого бренда Chanel и была обута в гламурные туфли-лодочки Christian Louboutin украшенные разноцветными камнями. На лице у звезды был макияж в нежно-розовых тонах, волосы она уложила в любимую прическу с легкими локонами и надела много разных украшений.

Блейк также показала еще один образ в своем Instagram. На фото она позировала в красном костюме с перфорацией от Elie Saab, а также туфлях с ремешками от Chanel, которые немного напоминали культовые Мэри Джейн.

Блейк Лайвли / © Инстаграм Блейк Лайвли

Блейк Лайвли / © Инстаграм Блейк Лайвли

Блейк Лайвли в красивых и ярких нарядах (17 фото)

Блейк Лайвли / © Associated Press

Блейк Лайвли / © Associated Press

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Associated Press

Блейк Лайвли / © Associated Press

Дата публикации
Количество просмотров
46
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie