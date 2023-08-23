В трендовом жилете и браслете Tiffany & Co.: стильная Дженнифер Лоуренс вышла на прогулку с мужем

Пара прогуливалась по улице держась за руки и болтая.

Звезда серии фильмов Голодные игры - актриса Дженнифер Лоуренс - попала под прицел папарацци в Нью-Йорке, когда вышла с мужем - директором художественной галереи Куком Марони - на небольшую прогулку. Заметили их в Верхнем Вест-Сайде - элитном районе города.

Дженнифер надела для прогулки удобный и стильный образ, поскольку на ней были широкие штаны от бренда The Row, а также белая трендовая жилетка на пуговицах.

Образ актриса дополнила красивой укладкой, большими солнцезащитными очками от Lu Goldie, а также босоножками от The Row и большой сумкой Loewe. Также внимание привлек и браслет Лоуренс, поскольку он у нее был Tiffany & Co. под названием Swirl Cuff и его стоимость составляет 1 425 долларов.

Дженнифер Лоуренс и Кук Марони / Фото: Getty Images

Муж Дженнифер надел похожий как у нее наряд, поскольку на нем была белая футболка, темно-синие штаны и кроссовки. На глаза мужчина надел солнцезащитные очки.

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