В трендовой джинсовой юбке и замшевых сапогах: актриса Кейт Хадсон сходила на интервью

Она надела одну из самых вирусных вещей ушедшего году.
Актриса Кейт Хадсон посетила утреннее ежедневное телешоу Today на канале NBC, чтобы рассказать о своем предстоящем альбоме и недавнем пении на закрытом концерте в Колорадо.
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Для интервью актриса надела одну из самых трендовых вещей прошлого году - длинную джинсовую юбку. У модели, которую носила Кейт, был разрез спереди, благодаря которому было видно ее роскошные замшевые сапоги.
Также Хадсон надела полосатую трикотажную кофту и распустила волосы.
Напомним, что недавно с Кейт случилась удивительная история - она вернула свое старое дизайнерское свадебное пальто, которое потеряла 17 лет тому назад.
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