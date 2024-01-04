В трендовой джинсовой юбке и замшевых сапогах: актриса Кейт Хадсон сходила на интервью

Она надела одну из самых вирусных вещей ушедшего году.

Актриса Кейт Хадсон посетила утреннее ежедневное телешоу Today на канале NBC, чтобы рассказать о своем предстоящем альбоме и недавнем пении на закрытом концерте в Колорадо.

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Для интервью актриса надела одну из самых трендовых вещей прошлого году - длинную джинсовую юбку. У модели, которую носила Кейт, был разрез спереди, благодаря которому было видно ее роскошные замшевые сапоги.

Также Хадсон надела полосатую трикотажную кофту и распустила волосы.

Кейт Хадсон / Фото: Getty Images

Напомним, что недавно с Кейт случилась удивительная история - она вернула свое старое дизайнерское свадебное пальто, которое потеряла 17 лет тому назад.

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