В трендовой коричневой шубе и очках: Хайди Клум на съемках шоу "Топ-модель по-немецки"

51-летняя супермодель, а также известная телеведущая Хайди Клум приступила к новым съемкам. Звезда начала работу над новым сезоном реалити-шоу "Топ-модель по-немецки", ведущей которого она является, а также главным судьей и исполнительным продюсером шоу.

Съемки проекта проходят в Калифорнии и Хайди заметили в оригинальном образе во время работы. Модель была одета во все коричневое, в частности на ней была трендовая объемная шуба из искусственного меха, а также кожаные сапоги-ботфорты. Свой образ звезда дополнила большими очками, макияжем и укладкой.

Хайди Клум / Фото: Getty Images

В Instagram Клум показала также несколько селфи, на которых продемонстрировала свой макияж.

Хайди Клум / Фото: Instagram Хайди Клум

Хайди Клум / Фото: Instagram Хайди Клум

Это будет второй сезон с участием мужчин. Победитель шоу получит призы, включая совместную обложку и разворот в немецком издании Harper's Bazaar, денежный приз в размере 100 тысяч евро и кампанию для L'Oréal. Также в этом сезоне участие у шоу принимае 51 учасник, такого количества людей ранее не набирали в проэкт.

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