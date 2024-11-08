В трендовой шубе и с сумкой Jacquemus на плече: Дженнифер Лопес подловили фотографы

Дженнифер Лопес одна из самых стильных знаменитостей, которые выглядят роскошно как в обычной жизни, так и на красной дорожке. Артистка продумываем всегда свои образы до мельчайших деталей, поэтому каждый ее наряд интересно рассматривать.

Например, в ресторан Sadelle's в Нью-Йорке она решила надеть джинсы от бренда Frame, однако сочетала их с водолазкой от Intimissimi молочного оттенка. Такого же молочного оттенка на ней была теплая шуба.

Аксессуары Дженнифер подобрала тоже в тон наряде, ведь дополнила образ сумкой Jacquemus и круглыми очками от Chloe. Ее образ был немного в бохо-эстетике.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

На Лопес также в тот день были коричневые перчатки. Вероятно, это именно та модель, которую она носила в Нью-Йорке с еще одним интересным луком - коричневым трикотажным костюмом с шортами и кардиганом от бренда Gucci.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

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