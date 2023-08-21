В трендовых джинсах и с множеством украшений: Джессика Альба в объективах папарацци

Знаменитость показала, как стилизовать мужскую рубашку в образе.
Актриса Джессика Альба показала, как выглядеть стильно в жаркий летний день, когда появилась на улице в Лос-Анджелесе в свободных, укороченных джинсах.
Женщина дополнила свой образ белым кроп-топом в мелкий рубчик и свободной мужской рубашкой, которую носила расстегнутой и с подвернутыми рукавами. Также звезда надела бежевые шлепанцы, множество украшений на руки и шею, и дополнила свой наряд сумкой от Chanel и солнцезащитными очками.
Сфотографировали Джессику, когда она шла к своей машине.
На протяжении всей прошлой недели актриса часто появлялась на улице и ее фотографировали после различных интервью. Это было связано стем, что недавно Альба запустила реалити-шоу о ремонте, поэтому активного его рекламировала.
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