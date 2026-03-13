- Дата публикации
В трендовых кружевных колготках: Гвинет Пэлтроу удивила выбором образа для появления на публике
Актриса подчеркнула ноги коротким платьем.
Гвинет Пэлтроу посетила показ Модного дома Valentino Interferenze на сезон осень-зима 2026, который прошел в Палаццо Барберини в Риме. Актриса пришла на фэшн-событие в ярком зеленом платье, которое сочетало ретро-шарм и современный гламур.
Наряд актрисы был коротким, выполнен из ткани в принт и имел длинные рукава с манжетами. Волосы Гвинет распустила, ее макияж был лаконичным, а главными акцентами лука стали аксессуары, которые звезда добавила к образу: трендовые кружевные колготки, черная сумка на ремешке и голубые туфли.
Кружевные колготки снова на пике моды, а вдохновение для создания образов с ними модники черпают из сериалов вроде «Бриджертонов» и романтической классики «Бурного перевала», который стал самым обсуждаемым фильмов начала года.