В трендовых кружевных колготках: Гвинет Пэлтроу удивила выбором образа для появления на публике

Гвинет Пэлтроу / © Getty Images

Реклама

Гвинет Пэлтроу посетила показ Модного дома Valentino Interferenze на сезон осень-зима 2026, который прошел в Палаццо Барберини в Риме. Актриса пришла на фэшн-событие в ярком зеленом платье, которое сочетало ретро-шарм и современный гламур.

Наряд актрисы был коротким, выполнен из ткани в принт и имел длинные рукава с манжетами. Волосы Гвинет распустила, ее макияж был лаконичным, а главными акцентами лука стали аксессуары, которые звезда добавила к образу: трендовые кружевные колготки, черная сумка на ремешке и голубые туфли.

Гвинет Пэлтроу / © Getty Images

Кружевные колготки снова на пике моды, а вдохновение для создания образов с ними модники черпают из сериалов вроде «Бриджертонов» и романтической классики «Бурного перевала», который стал самым обсуждаемым фильмов начала года.