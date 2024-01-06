В трендовых очках и любимом пальто: Кэти Холмс сходила на шопинг

Звезда утеплилась и сочетала пальто с курткой. Этот модный лайфхак стоит взять на заметку.
Актрису Кэти Холмс заметили на улице в Нью-Йорке, когда она с большим пакетом в руках шла куда-то по своих делах. Звезда была одета просто и непримечательно, однако можно заметить, что на ней опять было ее любимое коричневое оверсайз пальто от The Frankie Shop.
Эту верхнюю одежду она носит крайне часто комбинируя с разными нарядами. В этот раз Кэти надела под пальто тонкую стеганую куртку с высокой горловиной и молнией, чтобы не замерзнуть. Также на актрисе были коричневые сапоги, черные широкие джинсы и тонкая белая шапка.
Завершали образ Холмс сумка на плече и большие солнцезащитные очки в коричневой оправе.
Согласно мнению нескольких стилистов, которым они поделилась с изданием Business Insider, в 2024 году очки в большой оправе будут среди самых трендовых аксессуаров и немного подвинут на задний план модели в стиле Y2K, который удивлял нас в 2023 модными камбэками из двухтысячных.
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