В трендовых трусах и культовом барном жакете: польская модель посетила показ Dior в Париже

Польская модель Сабина Якубович посетила Неделю моды в Париже. Одном из показов, гостью которого она стала, было шоу Модного дома Dior, где креативный директор бренда - дизайнер Мария Грация Кьюри - презентовала публике коллекцию весна-лето 2024.

На мероприятие Сабира пришла в эффектном луке, поскольку сочетала черные трендовые трусы с культовым барным жакетом молочного оттенка. Подобные модели трусов стали одним из самых горячих трендов 2023 года, а такой жакет с подчеркнутой талией и имитацией баски - главным открытием Кристиана Диора и входил еще в первую коллекцию бренда New Look - 1947 года.

Образ Сабина дополнила черными капроновыми колготками, лаконичными туфлями на каблуках, шляпой-таблеткой с вуалью, а также сумкой Lady Dior и солнцезащитными очками.

Сабина Якубович / Фото: Getty Images

Днем ранее Сабина Якубович была среди гостей шоу Schiaparelli. Польская модель посетила модный показ в ярком платье и золоте. Наряд был с длинными рукавами, драпировкой на юбке и капюшоном.

Сабина Якубович / Фото: Getty Images

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