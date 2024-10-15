В трикотажном белом костюме: элегантная Памела Андерсон появилась в Нью-Йорке

Актриса и модель Памела Андерсон, которая прославилась благодаря сериалу 90-х "Спасатели Малибу", продемонстрировала невероятно элегантный наряд на улицах Нью-Йорка в понедельник, 14 октября.

Памелу сфотографировали, когда она вышла из своего автомобиля и направлялась на интервью. Актриса была одета в лаконичный трикотажный костюм, который включал майку, длинную юбку и шарф-палантин.

Также она обула бежевые туфли на каблуках, на глазах у нее были роговые очки. От макияже она опять оказалась, а вот единственной яркой деталью образа стал маникюр - Памела накрасила ногти красным лаком.

Памела Андерсон / Фото: Getty Images

В этом уютном наряде она посетила Позднее шоу со Стивеном Кольбером. Н аинтервью Андерсон пришла всего спустя неделю после того, как она посетила Цюрихский кинофестиваль, где представила свой новый фильм "Последняя танцовщица".

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