В трикотажном белом костюме: элегантная Памела Андерсон появилась в Нью-Йорке

Она віглядела естественно и непринужденно.
Актриса и модель Памела Андерсон, которая прославилась благодаря сериалу 90-х "Спасатели Малибу", продемонстрировала невероятно элегантный наряд на улицах Нью-Йорка в понедельник, 14 октября.
Памелу сфотографировали, когда она вышла из своего автомобиля и направлялась на интервью. Актриса была одета в лаконичный трикотажный костюм, который включал майку, длинную юбку и шарф-палантин.
Также она обула бежевые туфли на каблуках, на глазах у нее были роговые очки. От макияже она опять оказалась, а вот единственной яркой деталью образа стал маникюр - Памела накрасила ногти красным лаком.
В этом уютном наряде она посетила Позднее шоу со Стивеном Кольбером. Н аинтервью Андерсон пришла всего спустя неделю после того, как она посетила Цюрихский кинофестиваль, где представила свой новый фильм "Последняя танцовщица".
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