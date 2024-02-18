В трикотажном бюстгальтере и мини-юбке: Кристен Стюарт на фестивале Берлинале

Стюарт посетила фотоколл фильма "Любовная ложь, истекающая кровью" режиссера Роуз Гласс.

Кристен Стюарт / Фото: Associated Press

33-летняя Кристен, сыгравшая в фильме одну из главных ролей, продемонстрировала свою невероятную фигуру в крошечном сером бюстгальтере, который подчеркивал ее подтянутый живот и декольте. Она также была в коротком жакете без пуговиц и мини-юбке, а обута в черные лаковые лоферы. На ногах у Стюарт были высокие телесные гольфы.

Кристен Стюарт / Фото: Associated Press

Темные волосы Кристен собрала заколкой сзади и сделала легкий дневной макияж. Из украшений у нее на пальце сверкало кольцо с камнем.

Кристен Стюарт / Фото: Associated Press

В январе Кристен привлекла внимание необычными образами. На премьере этого же фильма на фестивале «Сандэнс» актриса появилась в штанах из денима с лампасами, которые сочетала с укороченной белой майкой и культовыми кроссовками Adidas. Волосы Кристен были собрана в небрежный пучок.

Кристен Стюарт / Фото: Associated Press

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