В трикотажном джемпере и широких джинсах: певицу Сиару запечатлели папарацци в Нью-Йорке

Сиара / © Getty Images

Реклама

Многодетная мать прогуливалась по району Сохо и мило улыбалась папарацци. Одета Сиара была в темно-синий короткий джемпер и широкие голубые джинсы, которые надела в сочетании с остроносыми туфлями на каблуках.

В руках у певицы была маленькая черная сумка из лаковой кожи на коротких ручках, на голове бейсболка, а свой повседневный образ звезда дополнила массивными жемчужными украшениями на шее и бриллиантовыми серьгами в ушах. Сделала выразительный макияж глаз и подчеркнула помадой губы.

Сиара / © Getty Images

Ранее, напомним, артистка была запечатлена на съемах сиквела «Дьявол носит Prada», состоявшихся в Музее естественной истории в Нью-Йорке. В тот день Сиара облачилась в прозрачное платье макси по фигуре с сетчатым принтом, короткими рукавами и высокой горловиной и футуристического каркаса.