В трикотажном костюме ажурной вязки: Блейк Лайвли ошеломила эффектным луком для ужина

Блейк Лайвли попала под прицел папарацци со своим мужем Райаном Рейнольдсом, когда они шли на ужин в ресторан. Пара провела вечер в заведении The Corner Stor в Нью-Йорке на Манхэттене.

Блейк и Райан держались за руки, когда выходили из автомобиля. На актрисе в тот день было трикотажный костюм с ажурными узорами, который обтягивал ее фигуру красиво подчеркивая.

Этот наряд был трендового бордового оттенка. Он от бренда Paola Frani и является винтажным, поскольку был выпущен еще для коллекции 1990 года.

Блейк Лайвли с мужем / Фото: Getty Images

Комплект выполнен из хлопкового эластичного трикотажа с ажурной вязкой, которая делает его практически прозрачным. Он состоит из длинной макси-туники с высокими разрезами по бокам, а также леггинсов.

Носила этот наряд Блейк в сочетании со стильными ботинками от Valentino на высоких каблуках. На плече у нее висела яркая сумка от Chanel, а волосы актриса уложила в роскошные локоны, на лице сделала легкий макияж и украсила шел необычным чокером с камнями.

Блейк Лайвли / Фото: Getty Images

У пары было двойное свидание, поскольку также в ресторан с ними сходили близкие друзья Тейлор Свифт и ее бойфренд Трэвис Келси. На Тейлор был очень эффектный корсет с "голым" эффектом от Gucci.

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