В трикотажном костюме и берете: Катя Осадчая показала кадры с осенней прогулки

Телеведущая Катя Осадчая обожает прогулки на свежем воздухе.

Осень – еще одна любимая пора знаменитости. Осенью Катя празднует и свой день рождения – 12 сентября.

Катя Осадчая / Instagram Кати Осадчей

На своей странице в Instagram Катя опубликовала несколько новых фотографий с прогулки. Кадры были сделаны на природе, на фоне реки и желтых деревьев. Осадчая одета в молочный трикотажный костюм, короткое пальто и берет в тон, а также обута в белые кроссовки сфотографировалась сидя на пеньке. На лице у ведущей были большие солнцезащитные очки, а волосы она собрала в низкий хвост.

Катя Осадчая / Instagram Кати Осадчей

"Прекрасная осень, когда еще солнечно, но уже прохладно. Когда листья невероятных цветов и хочется сфотографировать каждый", - написала под постом знаменитость. А вы любите осень?

Катя Осадчая / Instagram Кати Осадчей

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