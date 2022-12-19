В трикотажном костюме и с пуансеттией в руках: Приянка Чопра сходила с мужем на шопинг

Семья сейчас проводит время в штате Нью-Джерси, вероятно, там они будут встречать Рождество.

Актриса и обладательница титула "Мисс мира-2000" Приянка Чопра попала под прицел фотографов в городке Монклер. Знаменитость и ее мужа - певца Ника Джоноса - сфотографировали после шопинга. Пара держалась за руки и несла свои покупки.

У Приянки в руке была красивая пуансеттия, а сама звезда была одета в теплый костюм бежевого цвета от бренда Perfect Moment, который был украшен красными звездами. Дополняли ее лук белые кроссовки Nike, легкое пальто и шапка.

Ник нес в руке две сумки с покупками, а одет был в куртку от того же бренда, что и его жена. Также на певце были черные штаны, белые кроссовки и кофта.

Приянка Чопра и Ник Джонас / Фото: Getty Images

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