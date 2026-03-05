ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
35
Время на прочтение
1 мин

В трикотажном макси-платье и очках: Кейт Мосс прогулялась по Парижу

Британская супермодель продолжает наслаждаться светской жизнью Парижа.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Кейт Мосс

Кейт Мосс / © Getty Images

Несколько дней Кейт Мосс приехала во Францию на Парижскую неделю моды и уже успела посетить несколько показов и вечеринок.

Ее запечатлели французские репортеры, когда она перемещалась между показами по городу. Она была в черном трикотажном макси-платье и балетках, на плече у нее висела черная кожаная сумка, а на лице были солнцезащитные очки прямоугольной формы. Мосс дополнила ауфит крупным золотым украшением на шее, золотыми серьгами-кольцами и несколькими золотыми браслетами и кольцами на пальцах. Волосы ее свободно развивались, а на лице был легкий макияж.

Кейт Мосс / © Getty Images

Кейт Мосс / © Getty Images

Напомним, супермодель уже посетила шоу Tom Ford, где появилась в черном пикантном образе.

Кейт Мосс / © Getty Images

Кейт Мосс / © Getty Images

А также вместе с 23-летнйе дочерью Лилой Мосс Кейт ходила на показ Saint Laurent, где публика ее увидела в элегантном сером юбочном костюме.

Кейт Мосс / © Getty Images

Кейт Мосс / © Getty Images

Супермодель сфотографировали несколькими днями ранее и просто прогуливающейся по городу.

Кейт Мосс / © Getty Images

Кейт Мосс / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
35
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie