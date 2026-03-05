- Дата публикации
В трикотажном макси-платье и очках: Кейт Мосс прогулялась по Парижу
Британская супермодель продолжает наслаждаться светской жизнью Парижа.
Несколько дней Кейт Мосс приехала во Францию на Парижскую неделю моды и уже успела посетить несколько показов и вечеринок.
Ее запечатлели французские репортеры, когда она перемещалась между показами по городу. Она была в черном трикотажном макси-платье и балетках, на плече у нее висела черная кожаная сумка, а на лице были солнцезащитные очки прямоугольной формы. Мосс дополнила ауфит крупным золотым украшением на шее, золотыми серьгами-кольцами и несколькими золотыми браслетами и кольцами на пальцах. Волосы ее свободно развивались, а на лице был легкий макияж.
Напомним, супермодель уже посетила шоу Tom Ford, где появилась в черном пикантном образе.
А также вместе с 23-летнйе дочерью Лилой Мосс Кейт ходила на показ Saint Laurent, где публика ее увидела в элегантном сером юбочном костюме.
Супермодель сфотографировали несколькими днями ранее и просто прогуливающейся по городу.