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ТСН в социальных сетях

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Категория
Шоу-бизнес
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В трикотажном мини и слингбэках: Маргарет Куэлли появилась на презентации фильма

Актриса подчеркнула стройные ноги коротким нарядом.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Маргарет Куэлли

Маргарет Куэлли / © Associated Press

Маргарет Куэлли появилась на премьере фильма Netflix «Счастливчик Гилмор 2», которая прошла в Нью-Йорке. Девушка вышла к фотографам с ног до головы одета в наряд от Chanel.

В частности она носила трикотажный вязаный костюм с кардиганом и мини-юбкой, которые были выполнены в узоре с просветами и украшены пуговицами. Дополняли ее образ слингбэки на низком квадратном каблуке, а также красный маникюр и пара сережек.

Маргарет Куэлли / © Associated Press

Маргарет Куэлли / © Associated Press

Волосы актриса уложила в лаконичную прическу-пучок, которая смотрелась стильно.

Маргарет Куэлли / © Associated Press

Маргарет Куэлли / © Associated Press

Напомним, что она — дочь голливудской актрисы Энди Макдауэлл — звезды таких фильмов как «Четыре свадьбы и одни похороны» и «День сурка». Поэтому Маргарет пошла по стопам матери не случайно и ее карьера началась в раннем возрасте с сотрудничества с люксовыми брендами и, как многие nepo baby, подростковом возрасте стала дебютанткой на Bal des débutantes в Париже. Также девушка является лицом Chanel и даже принимала участие в их показе мод.

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Дата публикации
Количество просмотров
3
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