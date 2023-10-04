В трикотажном мини-платье и носках: дочь Миллы Йовович посетила модный показ бренда Miu Miu

15-летняя дочь Милы Йовович и Пола Андерсона снова сама появилась на светском мероприятии.

Юная модель посетила показ новой коллекции бренда Miu Miu весна-лето 2024, который состоялся в рамках Недели моды в Париже. Знаменитой мами с Эвер не было на фотоколле, но на шоу этого бренда она появляется не впервые, поскольку уже несколько лет является их лицом.

Для мероприятия Эвер выбрала серое трикотажное мини-платье, подвернула рукава, а также надела серые носки. Обута она была в баллетки, а в руке держала милую мини-сумку.

Волосы девушка накрутила в легкие локоны, а на лице сделал очень лаконичный и практически незаметный макияж, а вот ногти накрасила синим лаком.

Эвер Андерсон / Фото: Getty Images

Также к этому образу она добавила серую куртку на молнии, которая была украшена вышивкой бисером в виде цветов.

Эвер Андерсон / Фото: Getty Images

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