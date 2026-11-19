Гленн Клоуз / © Getty Images

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Гленн Клоуз попала в объективы папарацци в Нью-Йорке. Актриса, которая сейчас занимается промокампанией фильма «ГГолодные игры: Рассвет перед жатвой», улыбалась и приветствовала фотографов, помахивая рукой.

На ней было трикотажное платье с крупными темно-синими и приглушенно-зелеными ромбами, пересекаемыми тонкими красными линиями. Верх имел воротник-стойку, длинные рукава, один из которых был объемным, и асимметричную драпировку сбоку. Длинная юбка повторяла узор и заканчивалась неровным подолом.

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Гленн Клоуз / © Getty Images

Клоуз дополнила наряд серо-коричневыми замшевыми ботильонами. На лице у нее были большие черные солнцезащитные очки, а в ушах — золотые серьги.

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Актриса уложила короткие седые волосы мягкими волнами, а в макияже сделала акцент на розовых румянах.

Напомним, Гленн Клоуз в бархатном платье с мерцающим воротником получила почетный «Оскар».

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